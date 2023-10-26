Москва, 26 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Киевские власти хотят разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье, заявила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве грезят об открытии «второго фронта» против России и занимаются подстрекательством к разжиганию войны, сказала она на брифинге МИД.

«Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны. — Прим. ред.) Украины Алексей Данилов вслед за (главой киевского режима Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, недавно призывавшим Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии», — напомнила официальный представитель МИД.

Данилов 20 октября призвал власти Грузии и Молдавии к открытию «второго фронта» против России, отметив, что если бы эти страны начали боевые действия, это бы упростило Киеву его собственную задачу. В свою очередь Зеленский ранее призывал Грузию попытаться «вернуть утраченные территории» силой. Такой призыв является свидетельством агонии киевского режима, отмечал президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что огромные финансовые «вливания» в Вооружённые силы Молдавии и их совместные учения с НАТО сложно расценить иначе как приготовления к военному конфликту.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников 12 октября заявил, что Кишинёв фактически готовится к вооружённому конфликту с Россией. Эксперт отметил, что такие действия укладываются в глобальную стратегию Запада по наращиванию хаоса и нестабильности для удержания своего контроля над миром.

Даже если США и пытаются открыть против России новые фронты, то пока это невозможно из-за ряда проблем, одна из которых связана с предстоящими в 2024 году выборами и запросом избирателей США на прекращение неэффективной растраты средств, отметил ранее в беседе с ИА Регнум кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.