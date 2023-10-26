Берлин, 26 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. США должны наладить мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком для предотвращения полного коллапса. Об этом 26 октября заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети Х.

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«Вашингтон понял, в какую беду он угодил из-за своей политики? Единственной альтернативой быстрому и неконтролируемому краху станут мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком», — написал Дотком.

По его словам, такой шаг не сможет полностью остановить упадок США, но замедлит его и сделает более контролируемым. Он добавил, что в любом случае США не будут сверхдержавой к 2030 году.

Как ранее сообщало ИА Регнум, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что самый страшный сон для США — это военно-политический альянс России и КНР, который Штаты допустили, потому что ставили идеологические аспекты внешней политики превыше объективных материальных интересов.

Ранее обозреватель Daily Express Пол Уизерс отметил в своей статье, что визит президента России Владимира Путина в Китай причинил значительный ущерб США. В материале говорится, что совместными усилиями Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пытаются изменить глобальное балансирование сил, что ставит США под угрозу потери статуса мирового гегемона.

По мнению востоковеда Андрея Карнеева, китайский проект «Один пояс — один путь» — это новый этап становления КНР как глобальной экономической державы, которая располагает мощностями, капиталом и ресурсами для того, чтобы выстраивать глобальную сеть взаимодействия. Именно поэтому государства Запада относятся к этому негативно. А Москва, оказавшаяся в конфронтации с Западом, помогает Пекину, поскольку китайская инициатива позволяет сплотить страны мирового большинства.