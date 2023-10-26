Варшава, 26 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Апелляционный суд в Польше отменил штрафы польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), которое в 2020 году наложило их на участвующие в строительстве «Северного потока — 2» компании, включая «Газпром», пишет 26 октября газета Puls Biznesu.

Петр Ковалев/ТАСС

Издание отмечает, что вердикт суда является окончательным для судебного процесса, в котором российский газовый гигант боролся с решением UOKiK. Теперь это решение не имеет юридической силы. Однако официальный представитель регулятора Малгожата Целох заявила, что ведомство изучит возможность дальнейших юридических шагов.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году польский регулятор оштрафовал «Газпром» на сумму более 29 млрд злотых ($7,2 млрд по текущему курсу), а европейских партнёров проекта — на общую сумму в более 234 млн злотых (около $58 млн по текущему курсу) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», без согласия главы UOKiK.

В числе партнёров Газпрома по «Северному потоку» выступали Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Как сообщалось на сайте Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши, на компанию был наложен максимально возможный штраф, предусмотренный польским законодательством, — €50 млн. Поводом для этого стал «отказ «Газпрома» сотрудничать в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода. Регулятор указал, что российская компания отказалась выдать запрошенные польской стороной документы.