Москва, 26 октября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Словакия уже передала Украине всё, что только можно, и теперь уже делиться нечем. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 октября заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Bernd von Jutrczenka/DPA/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине и что ему всё равно, по какому мирному плану закончится этот конфликт. Однако, по его мнению, договариваться должны Россия и США, тогда как «украинцы не играют никакой роли».

Трухачёв напомнил, что Фицо изначально был против военной помощи Украине и против антироссийских санкций. Кроме того, ему изначально не нравилась бандеровщина. Словакия также приняла очень много украинских беженцев, которые, как заметил доцент, очень часто «вели себя по-хамски», что, естественно, вызвало отторжение словацкого общества.

«Кроме того, уровень жизни в Словакии за последний год упал, и на этом сыграл Фицо, — добавил он. — Что касается оружия, то Словакия уже передала Украине всё, что только можно, и лишилась собственных ВВС. Так что уже отдавать нечего».

Трухачёв также подчеркнул, что Словакия — это страна, по европейским меркам благожелательно настроенная к России. Преувеличивать её русофилию не стоит, но это и не русофобское государство. Кроме того, там ещё сохранилась память о бандеровцах.

«На этом Фицо тоже сыграл. Как и на тех трудностях, которые его страна стала испытывать в последние полтора года безудержной поддержки Украины», — подчеркнул эксперт.

Трухачёв уверен, что Словакия устала от потока людей с Востока и ей хочется заняться собственными проблемами. Тем более что, в отличие от Чехии, у которой есть свои геополитические устремления, Словакия — это глубоко провинциальная страна, которая хочет тихой жизни, но её спокойствие нарушили эти 300 тысяч украинцев, которые через неё прошли.

Что касается высказывания Фицо о том, что договариваться по украинскому кризису должны США и Россия, то, как полагает Трухачёв, это заявление адресовано внутренней аудитории, так как словацкий премьер выступает против излишнего сближения его страны с США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Фицо не возражает против гуманитарной и гражданской помощи Украине, но заверяет, что Братислава не станет снабжать Киев никаким оружием.

В Кремле, комментируя эту реплику Фицо, заметили, что решение Фицо не поставлять оружие Украине не отразится на ходе конфликта, поскольку «главный рулевой» вовсе не Киев, а США. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что за счёт Словакии обеспечивалась не слишком большая доля вооружений, поставлявшихся Украине.

По информации издания Politico, антиукраинская позиция Фицо объясняется инцидентом 2009 года. Тогда, во время визита на Украину, его заставили долго ждать встречи с тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая потом ещё и обвинила его в пророссийской позиции.

Отметим, что Фицо был официально назначен премьер-министром Словакии 25 октября, после того как возглавляемая им партия Smer получила 42 из 150 мест в парламенте.