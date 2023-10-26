Рим, 26 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Футболист английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицирован на десять месяцев из-за ставок на матчи. Об этом 26 октября сообщает The Guardian со ссылкой на главу Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравину.

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Футболист Сандро Тонали

Отмечается, что в рамках соглашения с Международной федерацией футбола (ФИФА) 23-летний полузащитник должен в течение восьми месяцев пройти курс лечения и провести ряд бесед о своём опыте.

По информации Football Italia, Тонали ставил на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб. Он признался, что сейчас у него долги на €3 млн, а кредиторы в какой-то момент стали ему угрожать.

Тонали с начала сезона 2023/24 выступает за «Ньюкасл», до этого он играл за итальянские «Брешию» и «Милан». В составе последнего он стал чемпионом Италии. В текущем сезоне он провёл 12 матчей за английскую команду и забил один гол.

Как ранее сообщало ИА Регнум, обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 года французская биатлонистка Жюлия Симон подозревается в мошенничестве. 24 октября спортсменку арестовали по обвинению в махинациях, связанных с использованием не принадлежащих ей банковских карт.