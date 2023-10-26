Мелитополь, 26 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Мелитополя заминировали с помощью американской взрывчатки С-4, сообщил источник ИА Регнум.

СУ СК России по Запорожской области

Ранее 26 октября в пресс-службе управления СК РФ по Запорожской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство сотрудника администрации. Отмечалось, что неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль чиновника, припаркованный у многоквартирного жилого дома в Мелитополе.

Как рассказал собеседник ИА Регнум, под днищем автомобиля ВАЗ-2111 со стороны водителя сотрудник администрации сам обнаружил подозрительный предмет. Он вызвал на место специалистов, которые при осмотре авто подтвердили, что под днищем СВУ. Взрывотехники ФСБ обезвредили его на месте.

Оказалось, что бомбу сделали из взрывного вещества С-4 и коробки из-под сока. Привести устройство в действие должен был электродетонатор.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября в Бердянске российский военнослужащий погиб в результате теракта, его машину взорвали неизвестные. Злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, на котором передвигался военнослужащий.