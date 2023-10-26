Москва, 26 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Продюсер фильма «Ёлки-2» Ирина Консенциуш внезапно скончалась в своей квартире в Москве. Сейчас по факту её смерти полицией проводится проверка. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Виталий Белоусов/РИА Новости

25 октября продюсер Ирина Консенциуш перестала отвечать на звонки коллег и родственников. Вечером в квартиру, где жила женщина, приехала её 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, вошла внутрь и в одной из комнат обнаружила тело дочери. О случившемся она сообщила в полицию.

«В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза», — рассказал собеседник агентства.

Мать Ирины Консенциуш рассказала оперативникам, что её дочь не жаловалась на здоровье и не имела хронических заболеваний. Сейчас по факту смерти продюсера в полиции проводят проверку.

Консенциуш Ирина Александровна родилась 18 июля 1975 года. Она занималась производством кинофильмов и телевизионных программ. Ирана была одним из продюсеров фильма «Ёлки-2», роли в котором сыграли Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Владимир Меньшов и Вера Брежнева. Она продюсировала короткометражный фильм «Чемодан», в котором снялись Роза Хайруллина и Елена Лядова.