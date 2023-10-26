Москва, 26 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Минюст России разработал законопроект, расширяющий перечень актов гражданского состояния, государственная регистрация которых может производиться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

Документом предусматривается, что законом субъекта Российской Федерации на МФЦ могут быть возложены полномочия по госрегистрации заключения брака за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или другой организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или в местах лишения свободы.

Уточняется, что регистрация брака в МФЦ будет возможна, если оба заявителя являются гражданами России и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак был расторгнут на территории страны.

Отмечается, что в МФЦ также может производиться и госрегистрация расторжения брака, который был заключен в российских органах ЗАГС.

Регистрация расторжения брака в МФЦ будет возможна по взаимному согласию супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей, либо на основании решения суда о расторжении брака, пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, МФЦ смогут выдавать повторные свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, в случае если не требуется внесение изменений или исправлений в запись акта, на основании которой выдаётся документ.

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