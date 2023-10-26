Москва, 26 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Внезапную остановку сердца пережила 17-летняя жительница Москвы у себя дома, её доставили в реанимацию. Об этом сообщает 26 октября РЕН ТВ.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Вечером 24 октября девушка, которая проживает со своей бабушкой, пожаловалась на боль в животе. Бабушка дала ей таблетки. Около пяти часов утра внучка ушла в туалет и задержалась там надолго.

«Родственница забеспокоилась и открыла дверь — там она увидела распластавшуюся на полу девушку и сразу обратилась в скорую помощь», — рассказал источник издания.

Бригада медиков реанимировала девушку после остановки сердца. Её поместили в отделение реанимации. В лёгких у девушки обнаружили скопившуюся жидкость. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре во время перелёта из Казани в Анталью от остановки сердца умерла 17-летняя девочка-инвалид. В полёте она почувствовала себя плохо, помощь ей пытались оказать два врача, летевшие этим же рейсом. Ни массаж сердца, ни искусственное дыхание не помогли. Самолёт совершил незапланированную посадку в казахстанском городе Уральске.