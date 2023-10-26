Тверь, 26 октября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России 26 октября опубликовала видео с территории у военкомата в Твери, где агент украинских спецслужб планировал совершить теракт.

ФСБ России. Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина бродит по территории и снимает на смартфон объекты городской инфраструктуры.

Ведомство также показало самодельное взрывное устройство, которым злоумышленник планировал воспользоваться, а также гранату и самого террориста после его нейтрализации.

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Как ранее передавало ИА Регнум, 26 октября в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Твери при задержании был нейтрализован агент украинских спецслужб, который готовил теракт в военкомате. За денежное вознаграждение он собирал и передавал информацию о военных и топливно-энергетических объектах.

Кроме того, для него был подготовлен схрон, откуда завербованный гражданин по указанию куратора взял оружие и взрывчатку для подрыва военкомата в Твери. Уточняется, что в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. Никто из жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал.