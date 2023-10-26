МВД России объявило нациста Хунку в розыск
Москва, 26 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Украинский нацист Ярослав Хунка (укр. Гунько) объявлен в розыск. Об этом свидетельствует база розыска Министерства внутренних дел России.
Основанием для розыска, отмечается на сайте ведомства, является неназванная статья Уголовного кодекса России.
Как передавало ИА Регнум, девяностовосьмилетнего Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина», 23 сентября пригласили на заседание парламента Канады. Все присутствующие, включая канадского премьера, стоя ему аплодировали.
Позднее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что дипмиссия направила главе киевского режима Владимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца-эсэсовца. При этом лично извиняться глава канадского правительства не стал.
Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что после чествования ветерана дивизии СС «Галичина» Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на экстрадицию. По мнению российского дипломата, премьер Канады, пригласив в парламент нациста, надругался над историей своей страны и её гражданами.
Министр обороны России Сергей Шойгу 18 октября потребовал экстрадиции военного преступника Хунки, чтобы он в полной мере ответил за свои кровавые преступления. Глава Минобороны поручил проработать соответствующее обращение в канадское правительство и в Интерпол.
В Главном следственном управлении СК России 20 октября заочно предъявили ему обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.