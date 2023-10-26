Москва, 26 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Щербинский суд столицы принял решение лишить родительских прав бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщила 26 октября BFM пресс-секретарь суда Александра Рудь.

Алексей Никольский/РИА Новости Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова

«Суд удовлетворил иск Игоря Овсянникова», — уточнила она.

Экс-супруг журналистки в августе обратился в суд, требуя лишить её родительских прав на их дочь. У пары двое совместных детей — 12-летняя дочь и 18-летний сын. Сын не общается с матерью и принял решение жить с отцом.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Овсянникова вышла в студию с провокационным плакатом на русском и английском языках в прямом эфире программы «Время». После этого инцидента Первый канал начал проверку, по итогам которой её уволили.

В августе 2022 года Басманный суд отправил бывшую сотрудницу телеканала под домашний арест по делу о распространении фейков про российские Вооружённые силы. Поводом для возбуждения дела послужил её одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. Перед этим её несколько раз штрафовали по статье о дискредитации российской армии.

Четвёртого октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд признал бывшую сотрудницу телеканала виновной в распространении фейков о ВС России. Помимо этого, Овсянникову лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.