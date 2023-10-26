Москва, 26 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, нарушения государственной границы России допущено не было, сообщили 26 октября в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«26 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — рассказали в Минобороны.

Экипаж истребителя идентифицировал цель как самолёт патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. При приближении МиГ-31 норвежский самолёт выполнил разворот от границы РФ. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября в Минобороны сообщали, что над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе две воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика ВВС США, при приближении Су-27 они выполнили разворот от границы, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы и проведя полёт в строгом соответствии с международными правилами.

Аналогичный инцидент произошёл 6 октября, когда истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России над акваторией Норвежского моря самолётом Р-8А Poseidon Военно-морских сил США. 15 сентября американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России в акватории Чёрного моря, но истребитель Су-27 пресёк возможное нарушение границы. 23 и 24 августа Северный флот поднимал истребители МиГ-31 и МиГ-39 для сопровождения норвежских самолётов P-84 Poseidon над Баренцевым морем. Во всех случаях полёты совершались в строгом соответствии с международными правилами.

18 октября министр обороны Сергей Шойгу отметил, что с февраля 2022 года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. Дополнительный очаг напряжённости создали вступление в военный блок Финляндии и возможное вступление Швеции, не исключено, что НАТО разместит на территории этих стран военные базы, сказал министр. На восточном фланге НАТО регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией, в рамках которых отрабатывается применение ядерного оружия, подчеркнул Шойгу.