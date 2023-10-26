Москва, 26 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил двум подразделениям ВС России почётные наименования. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Виталий Аньков/РИА Новости

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, почётное наименование «гвардейский» было присвоено 32-му инженерно-сапёрному полку, 119-й ракетной бригаде было присвоено почетное наименование «гвардейская».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почётное наименование «гвардейская». Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Путин 27 сентября присвоил почётное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиаполку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом.

Глава государства 26 сентября присвоил 332-му отдельному вертолётному полку почётное наименование «гвардейский».