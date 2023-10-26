Москва, 26 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Москве стартовал съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024. Об этом 26 октября сообщили журналистам в Росмолодёжи.

Артем Геодакян/ТАСС

Съезд проходит с 26 по 28 октября. Он объединяет глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций. В нём принимают участие 120 зарубежных лидеров из более чем 90 стран.

В первый день Съезда к делегатам обратился первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко, который рассказал о региональной программе для иностранных участников и работе международного блока фестиваля.

Он отметил, что более 160 тыс. человек из 180 стран подали заявки на участие в фестивале, а к подготовке присоединились около 400 молодёжных организаций со всего мира.

«Ключевую роль в формировании программы фестиваля сыграют 70 национальных подготовительных комитетов. Мы рассчитываем на международный совет, на активное обсуждение и участие. Уверен, что общими усилиями мы сможем сделать так, что этот фестиваль будет незабываемым для каждого из его участников, каждый найдёт для себя новых друзей, чтобы найти и обсудить новые решения в рамках своих интересов, которые человек выбирает в жизни», — сказал Кириенко.

Он выразил уверенность в том, что неделя проведения фестиваля будет ярким и запоминающимся на всю жизнь событием, и напомнил, что после фестиваля 2017 года были образованы команды единомышленников и новые проекты, которые продолжаются и сегодня.

В ходе съезда иностранные гости примут участие в дискуссиях о программе ВФМ–2024. По итогам мероприятия будет разработана итоговая резолюция международного совета.

Как передавало ИА Регнум, Кириенко сообщил, что более 180 стран примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Москве, уже поступило свыше 160 тыс. заявок. Он напомнил, что главная цель фестиваля — обеспечить молодёжи возможность собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперёд.

Указ о проведении в России в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи подписал президент Владимир Путин. Мероприятие нацелено на развитие международного молодёжного сотрудничества, его организует Росмолодёжь.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов.