Сумы, Украина, 26 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Полицейские провели обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы Юлии Павлик, передаёт телеканал «Общественное» со ссылкой на начальницу пресс-службы городского совета Ольгу Семенистую.

Соцсети Юлия Павлик

«В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик», — сообщается на сайте телеканала.

Кроме того, ещё 11 обысков проводятся у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете.

Отмечается, что правоохранители проверяют факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности в сговоре с должностными лицами Сумского городского совета присваивали бюджетные средства.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники службы безопасности Украины провели 10 октября обыски у нескольких руководителей и предпринимателей в Закарпатской области.

Ранее бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину в нынешнем виде не следует принимать в ЕС, поскольку сначала в этой стране должны быть проведены масштабные реформы и одержана победа над коррупцией. Он отметил, что в ЕС уже принимали страны, где эти проблемы решены не были, и призвал Брюссель не повторять ошибку.