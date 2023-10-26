Москва, 26 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат удостоверения ветеранов боевых действий, профильная комиссия по данному вопросу работает в регулярном режиме, заявил 26 октября заместитель главы фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Мы взяли на себя оформление документов с Минобороны РФ. Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошёл, будем всячески его ускорять», — цитирует Вылегжанина ТАСС.

Ранее глава «Защитников Отечества» Анна Цивилёва рассказала о создании совместной с Министерством обороны комиссии, целью которой будет оказание помощи в получении статуса ветеранов и инвалидов боевых действий теми, кто защищал интересы страны в рядах ЧВК.

В сентябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь.

Также в сентябре 2023 года в ходе встречи Анны Цивилёвой с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом была достигнута договорённость о том, что фонд «Защитники Отечества» будет сотрудничать с отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. Фонд и РПЦ намерены помогать ветеранам СВО и родственникам погибших получить медицинскую помощь и реабилитацию.

3 сентября первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручили в филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР 20 удостоверений ветерана боевых действий. Удостоверения были выданы бойцам, принимавшим участие в военных действиях в целях защиты Донбасса с 11 мая 2014 года.