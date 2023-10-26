Киев, 26 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) передал на пять лет свои корпоративные права на медиахолдинг «1+1» трудовому коллективу.

STR/EPA/TASS Игорь Коломойский

По его словам, которые приводятся на сайте телеканала «1+1», он принял решение передать принадлежащие ему права трудовому коллективу в лице Ярослава Пахольчука, генерального директора ООО «Телерадиокомпания студия 1+1», который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива.

Полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющему принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов. Коломойский при этом остаётся конечным владельцем группы.

Соответствующее решение было принято на пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (почти $13,8 млн). 16 сентября размер залога увеличили до 3,891 млрд гривен (почти $105 млн).

Коломойскому вменяют мошенничество, а также легализацию и отмывание имущества, «полученного преступным путём». Бизнесмен перед арестом заявил в суде, что не считает себя виновным.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что решение поместить Коломойского под стражу фактически является сигналом того, что на Украине началась президентская избирательная кампания.