Варшава, 26 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Первое заседание Сейма, нижней палаты польского парламента, нового созыва пройдёт 13 ноября. Об этом 26 октября заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая перед журналистами в президентском дворце в Варшаве.

PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

«Первое заседание состоится в понедельник, 13 ноября», — сказал Дуда.

Он добавил, что срок работы действующего парламента завершается 12 ноября. По его словам, нет смысла сокращать срок полномочий.

Дуда рассказал, что есть два кандидата на пост премьер-министра — это нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий и лидер оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Дональд Туск.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы, которые состоялись в Польше 15 октября, привели к смене власти в стране. После восьми лет правления консервативной партии «Право и справедливость» большинство в Сейме получила оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».

«Объединённые правые» (под этим коалиционным брендом шла на выборы ПиС) набрали 35,38% голосов и получили 194 мандата в 460-местном Сейме. Они потеряли большинство в парламенте.

«Гражданская коалиция» получила 30,7% (157 мандатов), популистский блок «Третий путь» — 14,4% (65 мандатов), «Новые левые» — 8,61% (26 мандатов). Таким образом, оппозиция в сумме набрала почти 54% голосов и получила 248 мандатов в нижней палате парламента, то есть уверенное большинство.

Ещё 18 мест получила право-радикальная «Конфедерация», которая заявляла о намерении не вступать в коалиции.