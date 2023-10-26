Вашингтон, 26 октября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В США группа сенаторов-республиканцев представила проект закона, который позволит передать миллиардную помощь Израилю, но не Киеву. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Сергей Корсун ИА Регнум

Согласно заявлению законодателей, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки «десятков миллиардов долларов» на Украину. За разделение финансирования выступили сенаторы-республиканцы от штатов Техас, Канзас, Огайо и Юта.

Также издание отмечает, что разделение финансирования предотвратит затягивание помощи Израилю в палате представителей, где число конгрессменов-республиканцев, выступающих против военной поддержки Украины, составляет уже более половины в партии.

Как сообщало ИА Регнум, американский сенат может отклонить запрос Джо Байдена на помощь Украине и Израилю из-за разделения мнений в республиканской партии.

Как писало ранее американское издание Politico, в Белом доме обосновали продолжение военной помощи Киеву тем, что Украина якобы станет залогом экономического роста в Америке. По мнению авторов издания, стратегия действий Вашингтона призвана убедить американцев, что поддержка Украины «послужит на пользу созданию новых рабочих мест», укреплению промышленной базы США.