Москва, 26 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Сильный искусственный интеллект (ИИ) не будет допущен до «кресла судьи», поскольку он обладает бездушием и не сможет разобраться в психологических мотивах поступка человека, заявил 26 октября председатель Совета судей России Виктор Момотов в рамках II Международной конференции «Цифровые международные отношения 2023».

ТАСС/ Юрий Машков

Он отметил, что судьи готовы и уже применяют слабый ИИ, который является помощником в рутинной, механической работе: роботы помогают составлять проекты судебных решений, подсказывают, полный ли пакет документов собран по делу.

Момотов рассказал, что в Амурской области запущен проект «виртуальный глаз», который помогает истцу сформулировать своё заявление.

«Но когда мы говорим о цифровых технологиях, сильном ИИ для судебной системы, то это придаст бездушие, этого допустить, конечно же, нельзя. Судебный процесс — живой. Судья обладает такими необходимыми качествами, как справедливость, уважение к участникам, порядочность, достоинство, соблюдение профессиональной тайны — качества, которые не могут быть заложены в робота», — подчеркнул судья, слова которого приводит РАПСИ.

По его словам, психологические процессы неподвластны математическим формулам, при этом судья, вживую общаясь с участниками, может увидеть по поведению многие важные факторы.

«Судья способен увидеть скрытые мотивы поведения (сторон) и распознать истинные причины», — добавил Момотов.

При этом он заявил, что Верховный суд поддерживает развитие цифровых технологий и внедряет их в судебную систему в тех направлениях, которые помогают снизить нагрузку на судей, чтобы судьи смогли сосредоточиться на других, более важных вопросах.

Как передавало ИА Регнум, технологии искусственного интеллекта активно внедряются в различные сферы экономики и социальной жизни. Объём российского рынка ИИ стабильно растёт: в 2021 году он составлял более 550 млрд рублей, а в 2022 году — уже порядка 650 млрд. По оценке экспертов, в 2025 году ИИ позволит российским организациям сэкономить около 1 трлн.

Нацпроект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, призван содействовать ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Он создаёт условия для высокотехнологичного бизнеса, повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепляет национальную безопасность и способствует повышению качества жизни людей.