Москва, 31 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В строящемся рядом с ВДНХ жилом комплексе «Режиссёр» полностью завершены монолитные работы.

ГК ФСК ЖК «Режиссёр»

В первом доме строители заканчивают монтаж фасада, а на придомовой территории начались работы по благоустройству. Внутри помещений корпуса строители заканчивают работы по отделке мест общего пользования и устанавливают инженерию.

Во втором и третьем корпусах фасадные работы выполнены более чем наполовину. Одновременно с этим видом работ строители также осуществляют черновую отделку помещений и возведение межкомнатных перегородок.

ЖК «Режиссёр» расположится в ста метрах от ВДНХ в Ростокинском районе Москвы. Проект премиум-класса включает в себя три корпуса разной этажности (29–48 этажей). В них суммарно представлена 981 квартира. На подземном уровне расположена парковка на 427 машино-мест и кладовые. На первых этажах будут помещения под коммерческую деятельность. В центральной входной группе запроектированы зоны ресепшен, ожидания, коворкинга, лаундж-зона и детская игровая комната.

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