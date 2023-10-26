Москва, 26 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Массовое общественное одобрение интернет-пиратства становится одним из препятствий для развития отечественных видеоигр и сериалов, заявил 26 октября начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Олег Елков/ТАСС

Согласно некоторым опросам общественного мнения, 83% граждан России согласны с тезисом, что если в интернете можно что-то найти бесплатно, то платить за данный товар или услугу незачем, напомнил Новиков в ходе выступления на секции «Цифровое право как ответ на современные вызовы» в рамках II Международной конференции «Цифровые международные отношения 2023».

«Это вопрос правовой культуры. Потому что если мы будем пользоваться пиратским контентом и это будет массово одобряемым, то ни видеоигры не разовьются, ни производители сериалов, роликов, клипов тоже далеко не уедут, потому что тогда экономическая модель их производства будет подрезана очень сильно», — цитирует начальника Управления РАПСИ.

Вопрос правовой культуры граждан — важнейший аспект развития российского интернета, добавил Новиков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным опроса ВЦИОМ, проведённого в сентябре 2023 года, 52% граждан России считают, что за скачивание фильмов платить не нужно. За пять лет с 2018 года этот показатель снизился на 19%. За тот же период доля граждан, признающих за авторами право получать отчисления за каждую скачанную копию их произведения, увеличилась почти вдвое, с 19% до 34%.

В сентябре 2023 года сообщалось, что АНО «Белый Интернет» открыло в Москве центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий. Основными целями деятельности станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, а также расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, отметили руководители организации.