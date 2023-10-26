Москва, 26 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Украинские власти находятся в агонии, потому что ресурсов для мобилизации на Украине уже нет. Поэтому могут усилиться обращения к европейским партнёрам об экстрадиции на родину украинских беженцев призывного возраста. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт Иван Коновалов.

Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине будет усилена из-за потерь на фронте. По его словам, новые людские ресурсы нужны, чтобы закрыть потребности и сформировать новые соединения. Сколько именно людей нужно армии, Рахманин не сказал.

По мнению военного эксперта Коновалова, в вопросе мобилизации на Украине уже наступил крайний момент, поскольку здоровых и годных для службы людей в республике уже просто не осталось.

«Сейчас мы наблюдаем агонию киевских властей, потому что брать-то некого. И главное — нет патриотического порыва, который был вначале. Люди осознали, что киевский режим ведёт войну против своего народа. И поэтому не хотят гибнуть за виллу Зеленского и его соратников», — отметил Коновалов.

В этом случае военный эксперт не исключил, что украинское руководство может попытаться обратиться за помощью к своим европейским партнёрам, но не за обеспечением в виде иностранных наёмников. Коновалов допустил, что киевские власти будут просить экстрадировать украинских беженцев — мужчин, которым удалось после начала СВО переехать в страны Евросоюза.

«В некоторых странах могут пойти на экстрадицию, потому что наглое и беспардонное поведение уже всем надоело! Жаловались на выходки украинских беженцев в Чехии, Румынии, Молдавии. Киевский режим может воспользоваться этим, чтобы хамоватые беженцы использовали свой нахрап на передовой», — заключил военный эксперт.

Тем не менее, по мнению Коновалова, сколько бы людей ни набрали дополнительно для службы в ВСУ, времени на их подготовку уже нет. А, значит, на фронт будут попадать необученные и неэффективные бойцы, что вновь приведёт к поражению.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 23 октября сообщил, что мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для жителей, а мобилизационные ресурсы в стране уже опустошены. Он отметил, что для «отлова» как можно большего количества военнообязанных на Украине военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, поскольку мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан.

Как сообщало ИА Регнум, в украинской армии ощущается острая нехватка военнослужащих, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой, заявил командир роты ВСУ Владислав Шевчук.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова 13 октября заявила, что сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса.