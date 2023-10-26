Москва, 26 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. «Яндекс» разработал высокодетализированную карту для водителей, на которой дороги отображаются с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности, сообщили в пресс-службе компании 26 октября.

Егор Алеев/ТАСС

Подробная разметка есть в приложениях «Яндекса» на карте Москвы в пределах третьего транспортного кольца, на МКАД и крупных магистралях, также размечены центральные районы и основные магистрали Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы и Нижнего Новгорода.

«Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути — особенно на сложных развязках. В пути карты показывают рекомендуемую траекторию движения с учётом полос, чтобы было проще вовремя перестроиться для поворота. Здания вдоль маршрута также видны в 3D, так что их можно использовать как дополнительные ориентиры во время поездки», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

В ближайшее время число подробно размеченных дорог будет увеличено, а карта станет реалистичнее, на ней будут детально показаны здания, туннели, остановки и иные объекты, добавили представители компании.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с 19 октября сервис «Яндекс Карты» начал показывать стоимость проезда по платным автомобильным дорогам. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог. Новая функция появилась в обновлённой версии приложения на мобильных операционных системах iOS и Android. С марта 2023 года в приложении «Яндекс Карты» доступна также функция оплаты парковок в Москве. Водителям благодаря новой функции не придётся переключаться между приложениями или платить по СМС, отметили в компании.

В сентябре 2023 года сообщалось, что группа компаний «Терминальные технологии», которая производит платежные терминалы и валидаторы для общественного транспорта, разработала новый бортовой компьютер и сетевой коммутатор, которые помогут оснастить общественный транспорт оборудованием для оплаты проезда.

В октябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что до конца года в России стартует пилотный проект по биоэквайрингу, в рамках которого граждане смогут совершить оплату за выбранные товары с помощью биометрии — посмотрев в камеру на кассе самообслуживания в режиме онлайн на веб-странице или в приложении интернет-магазина.