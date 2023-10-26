Москва, 26 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Россияне, имеющие также израильский паспорт, подлежат мобилизации на общих основаниях. Об этом 26 октября заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется всё то же, что и на любого израильского гражданина. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что нет разницы, является человек россиянином или австралийцем: кому есть 18 лет, тот призывается в армию, а тех, кто находится в резерве, призвали в связи с операцией.

Посол подчеркнул, что Израиль не призывает граждан других стран без израильского гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что посольство РФ пока не установило местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у ХАМАС. Посольство активно работает по этому направлению и находится в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос.