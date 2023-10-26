Доха, 26 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл в Катаре встречу с политическим руководством палестинского движения ХАМАС. Об этом 26 октября он сообщил журналистам.

Валерий Шарифулин/ТАСС Замглавы МИД России Михаил Богданов

Дипломат уточнил, что стороны обсудили судьбу удерживаемых заложников.

Как передавало ИА Регнум, представители Катара — посредники в переговорах ХАМАС и Израиля — призвали палестинскую группировку ускорить темпы освобождения израильских заложников, в числе которых женщины и дети.

ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 220 человек. Согласно информации посольства РФ в Израиле, среди них есть по меньшей мере три гражданина России, имеющие также гражданство Израиля.

По оценке американских чиновников — источников The New York Times, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам.