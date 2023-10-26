Москва, 26 октября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Российская экономика нуждается в том, чтобы ключевая ставка ЦБ РФ была на уровне 10–11% при условии, что будет обеспечена устойчивость курс рубля, но ЦБ повысит её, вероятно, до 14%, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Об этом он заявил 26 октября корреспонденту ИА Регнум.

Артем Геодакян/ТАСС

Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что для финансового рынка России предстоящее решение ЦБ РФ по ключевой ставке важно так же, как исход битвы при Ватерлоо был важен для судеб Европы.

«Вероятнее всего, Банк России поднимет ставку до 14%, мотивируя это необходимостью сдерживания инфляции, — сказал Перепелица. — Но российской экономике для обеспечения устойчивого роста нужна ставка в районе 10–11% при условии обеспечения устойчивости курса рубля и жестком валютном регулировании».

Перепелица подчеркнул, что повышение ставки всегда сокращает предложение рублей на рынке и в теории снижает инфляцию. Но на практике в России с её структурным дефицитом ликвидности подобные действия практически не помогают в борьбе с инфляцией, вызванной в основном девальвацией рубля.

Экономист уверен: плюсов в повышении ставки практически нет, а негативных эффектов, связанных с удорожанием капитала, много. Это и отложенный рост цен, и сжатие производства, и повышение долговой нагрузки на государство и граждан.

«Впрочем, то решение, которое примет ЦБ РФ 27 октября, всегда можно пересмотреть. Так что будущее России оно не определит, а вот на кадровое будущее сотрудников Банка России может повлиять», — сказал Перепелица.

Положение дел осложняется тем, что регулятор оказался в ситуации, когда ключевую ставку и надо увеличивать, и не надо. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финуниверситета при правительстве России. По его словам, если не повышать ставку, то это будет плохо влиять на курс рубля, а значит и на потребительскую корзину. Тем более что Россия всё ещё зависит от импортного продовольствия, а импортозамещение пока остаётся неполным — некоторые позиции ещё только предстоит заместить.

Как следствие, рост курса рубля отразится на индексе потребительских цен, что особенно чувствительно для не самых богатых россиян — потребительская инфляция на продукты питания может быть достаточно серьёзной.

«С другой стороны, если мы повышаем ставку для того, чтобы снизить все инфляционные процессы, то у нас дорожают кредиты. А это означает проблемы с промышленным ростом, то есть снова проблемы с импортозамещением. Поэтому здесь классическая дилемма, — констатировал Цыганов. — Однако можно принять дирижистское решение — поднять ключевую ставку, но при этом ввести механизмы льготного кредитования с очень жёстким контролем целевого использования средств».

Так что сравнивать ситуацию, по мнению Цыганова, следует не столько с Ватерлоо, сколько с Бородинским сражением, когда можно и не проиграть, и в итоге выиграть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2023 года российские банки заняли у Центробанка свыше 7 трлн рублей, сформировав на рынке структурный дефицит ликвидности. Так кредитные организации, по мнению экспертов, готовятся к повышению ключевой ставки.

Между тем в 2023 году Банк России повышал ключевую ставку уже трижды — на плановых заседаниях в июле и сентябре и внепланово в августе.

По мнению экономиста Петра Щербаченко, повышение ключевой ставки Банка России может замедлить темпы роста инфляции. Закономерно подорожают займы (ипотека и автокредит), но зато более доходными станут депозиты.

В конце сентября 2023 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что если бы её ведомство не повысило ставку, то курс рубля в настоящее время был бы куда более слабым.