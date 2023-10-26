Минск, 26 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Белоруссия является надёжным союзником России, никакой «игры здесь быть не может», заявил 26 октября белорусский лидер Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его словам, Белоруссия и Россия немало делают для того, чтобы удержать мир от скатывания к «опасной черте». Минск является надёжным союзником Москвы, добавил он.

«Вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое, и в принципе — выживаемость наших государств и наших народов», — сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 15 августа, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО весьма очевидна. Только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, отметил министр, подчеркнув, что именно поэтому в Минске считают особенно значимым размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

1 августа Президент Лукашенко 1 августа заявил, что размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия является фактором сдерживания, и выразил надежду, что применять это оружие не придётся.