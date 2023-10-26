Москва, 26 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Двум уроженцам Таджикистана, которые были призваны в российскую армию и сбежали из военкомата, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК РФ.

Донат Сорокин/ТАСС

В отношении них возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Она предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, двое уроженцев Таджикистана 19 и 18 лет, которые получили российское гражданство и были призваны на срочную военную службу, покинули территорию сборного пункта военного комиссариата Москвы. Местонахождение беглецов на данный момент неизвестно.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Сплочённость общества и укрепление межнациональных отношений», предложил лишать российского гражданства иностранцев с российским паспортом, если они уклоняются от воинской службы.