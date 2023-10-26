Вашингтон, 26 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Основатель SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который раскритиковал политику Соединённых Штатов в отношении Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

Ранее Сакс опубликовал пост в соцсети X, где напомнил, что в 2023 году Вашингтон выделил Киеву более $100 млрд, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление. В итоге линия фронта практически не сдвинулась с места, при этом Россия заняла территории.

Теперь, добавил он, в Вашингтоне уверены, что ещё $60 млрд «позволят сделать это», заметив, что поверить в это может только «дурак».

«Там полно дураков», — написал Маск под постом предпринимателя.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября американский лидер Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн.

Ранее Маск выставил мем про «страдающего» главу киевского режима Владимира Зеленского. На прикреплённом фото сидит «страдающий» персонаж с приделанным лицом украинского лидера.