Тверь, 26 октября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в военном комиссариате в Твери, сообщили 26 октября в Центре общественных связей спецслужбы.

ФСБ России

В ведомстве уточнили, что теракт планировался украинскими спецслужбами с участием гражданина России, который являлся членом украинского националистического формирования.

По данным ФСБ, агент украинских спецслужб за деньги собирал и передавал данные о военных и топливно-энергетических объектах в регионе. Для него заранее подготовили схрон с оружием и взрывчаткой для подрыва военкомата в Твери.

При задержании, добавили в спецслужбе, злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. На месте происшествия были изъяты самодельная взрывчатка и граната РГД-5.

«Никто из мирных жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал», — подчеркнули в ФСБ.

ФСБ России

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК России.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября сотрудниками ФСБ был задержан житель Крыма, которого завербовали спецслужбы Украины. Он передавал одному из представителей украинских спецслужб данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Выполняя задание украинских кураторов, он организовывал в Крыму тайники. При изъятии из тайника пакета со взрывным устройством его задержали.

16 октября был задержан житель Курганской области за сотрудничество с запрещённой в России украинской организацией. Он инициировал в марте сотрудничество с этой организацией, действующей против безопасности России.

По заданию украинских кураторов он должен был распространять антироссийские пропагандистские материалы. Также украинские кураторы поручили ему собирать и предоставлять сведения о расположении подразделений российских силовых ведомств и военкоматов.