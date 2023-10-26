Москва, 26 октября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не комментирует сообщения о поставках вооружения из КНДР в РФ, отметив, что таких сообщений было много, они, как правило, беспочвенные, КНДР является соседом России, Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном во всех сферах.

Артем Геодакян/РИА Новости

«Нет, не могу, я это оставляю без комментариев. Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенные, там нет никакой конкретики, давно такие сообщения встречаются, поэтому не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, и мы и развиваем, и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее заявление МИД США, Южной Кореи и Японии.

Как передавало ИА Регнум, ранее внешнеполитические ведомства США, Южной Кореи и Японии выступили с совместным заявлением о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР. Они решительно осудили «поставки военного снаряжения и боеприпасов», которые Россия якобы будет использовать против Украины. Главы дипломатических ведомств заверили, что вместе с международным сообществом продолжат работать над «разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР». Они также выразили поддержку киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 октября назвал бездоказательными заявления разведки Великобритании о поставках России вооружений из КНДР. Представитель Кремля подчеркнул, что эти утверждения ни на чём не основаны.

Глава российского МИД Сергей Лавров 20 октября заявил, что утверждения США о предоставлении Пхеньяном военной помощи Москве являются слухами. В сентябре представитель Кремля Песков сообщал журналистам, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам прошедших переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе о военно-техническом сотрудничестве.