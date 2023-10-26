Москва, 26 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Россия продолжает диалог с Арменией и предпринимает попытки помочь Еревану и Баку выйти на заключение мирного договора. Об этом 26 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Антон Денисов

Так он прокомментировал интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна американской газете The Wall Street Journal, в котором прозвучали обвинения в сторону России и ОДКБ.

«Конечно же, продолжаются усилия, попытки помочь Баку и Еревану всё-таки выйти на заключение мирного договора. Это необходимо для стабилизации обстановки и выхода на положительный вид жизни во всём регионе», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва не склонна воспринимать американскую газету как первоисточник, а намерена получить информацию от Еревана.

«Негоже России и Армении общаться через газеты, тем более The Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянскими друзьями», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян дал интервью The Wall Street Journal, в котором, в частности, заявил, что не видит никаких преимуществ в сохранении присутствия российских военных баз в стране. По его словам, власти Армении ищут новых партнёров, поскольку Россия якобы не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Он отметил, что поводом для такого решения стали события в Нагорном Карабахе.