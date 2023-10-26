Москва, 26 октября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил возросшие темпы приёма российских граждан на военную службу.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Растёт уровень консолидации, это привлекательные финансовые условия. Речь идёт о внушительном контракте, для многих условия являются определяющими, и граждане принимают подобные решения», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны РФ, с 1 января по 25 октября 2023 года в интересах Объединённой группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч — добровольцы.

Зампред Совбеза уточнил, что темпы отбора на контрактную службу существенно возросли. Каждый день контракт с вооружёнными силами заключают более 1,6 тысячи человек.