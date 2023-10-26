Москва, 26 октября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин назвал территорию Израиля Святой землёй, потому что так в России принято называть это место со святынями нескольких религий. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 26 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, какой смысл президент вкладывал в термин «Святая земля» в ходе встречи с руководителями религиозных конфессий и почему употребил именно его.

«Потому что у нас это так называется, потому что там святыни, собственно, для канонических религий находятся на той земле, она поэтому и святая», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 октября заявил на встрече с руководителями конфессий, что конфликт между Израилем и ХАМАС касается и России. Все в стране с тревогой и болью следят за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев — последователей крупнейших традиционных мировых религий, подчеркнул он.

Глава государства добавил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть в конфликт на Ближнем Востоке другие страны. Они хотят запустить настоящую волну хаоса и взаимной ненависти за пределами региона, отметил он.