Москва, 26 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Регулирование рынка мяса птицы является прерогативой Министерства сельского хозяйства, ведомство должно оперативно принимать меры реагирования и чётко выполняет эти свои функции, заявил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

Так он ответил на просьбу прокомментировать инициативу Минсельхоза о временном ограничении экспорта отдельных видов мяса птицы.

«Это тема Минсельхоза, это его прерогатива. Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка, кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз чётко выполняет свои функции», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, министерство предложило ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы сроком на полгода. Соответствующий документ был размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Ограничить экспорт предлагается для сдерживания роста цен и недопущения дефицита продукции на внутреннем рынке. В ведомстве отметили, что в 2023 году рост цен на отдельные виды мяса птицы составил 25%.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

В Федеральной антимонопольной службе 23 августа сообщили, что около 30 торговых сетей в 25 российских регионах добровольно введут ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Среди социально значимых товаров упоминалось в том числе и мясо птицы.