Москва, 26 октября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Москве скончался 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Годов. Он был разведчиком, который в тылу врага добывал важные разведданные. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Борис Годов

«24 октября была констатирована смерть 103-летнего мужчины в квартире в 1-м Смоленском переулке. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Годов Борис Евграфович родился 25 августа 1920 года в семье священника-дьякона. В 1935 году во время гонений в отношении Православной церкви Борису пришлось покинуть дом. Чтобы спасти сына, отец отправил его в 31-й Туркестанский стрелковый полк в Ленинградском военном округе, где он стал воспитанником музыкального взвода, играл на валторне. В 1938 году Годов перевелся в 204-й Военно-десантный батальон в Борисполе. Там он отучился на санинструктора и принял присягу, став десантником. В составе своего батальона Борис Евграфович успел месяц повоевать в Финляндии и принять участие в освобождении Бессарабии. 22 июня 1941 года на бориспольский аэродром, который был самым большим в Европе на тот момент, обрушился один из первых ударов немецкой армии. 13 самолётов из 100 были уничтожены в первые минуты, погибло 110 человек. Бомбардировки продолжались ещё пять дней, десантная бригада была разбита. Годов получил сильную контузию, после одного из взрывов его засыпало землёй. Оставшихся в живых на шестой день войны вывезли в Житомир. Оттуда Борис в качестве санинструктора должен был сопровождать до Припяти командующего 6-й армии, у которого случился сердечный приступ. Чтобы доставить командира живым, Борису Евграфовичу приходилось передвигаться по полям и лесам. Выполнив задание, он тут же получил новое — доставить секретные документы в штаб в Киеве. После этого он возглавил диверсионную группу, которая должна была заниматься подрывом мостов и переправ по дороге из Киева в Брянск. Затем в городе Сталиногорске (теперь Новомосковск, Тульская область) Борис Годов со своим отрядом присоединился к 413-й Стрелковой дивизии, где возглавил разведгруппу из 29 человек. Во время наступления немецких войск Годову с товарищами чудом удалось выжить, спрятавшись в реке. Им несколько часов пришлось провести в ледяной ноябрьской воде, не выдавая себя, прежде чем удалось уйти незамеченными. Разведчики Бориса Евграфовича за годы войны пять раз ходили в тыл и брали в плен немецких офицеров, добывали от них информацию о планах врага. Годов принимал участие в освобождении Калуги, в сражении на знаменитой Зайцевой горе, где, как известно, только по официальным данным, за 1,5 года погибло 340 тыс. человек. Затем участвовал в освобождении Орла и к концу войны почти дошёл до Берлина. Его дивизия остановилась в городе Штетин. Там они встретили новость о завершении войны. За всё время службы Годов был шесть раз ранен, за свою службу он был награждён Орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени.

После войны Борис Евграфович работал в закрытом предприятии НИИ-17 (сейчас АО «Концерн радиостроения «Вега»), который занимался разработкой самолётных радиолокационных систем. Годов открыл в себе талант художника и написал порядка 100 картин.