Минсельхоз предложил запретить экспорт отдельных видов мяса птицы
Москва, 26 октября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России предложило установить на полгода запрет на вывоз из страны отдельных видов мяса птицы, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило существенный рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы, на текущий момент этот рост за год составил 25,3%.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который в режиме видеоконференции вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым вышел на связь, находясь на предприятии по разведению кур.
ФАС 23 августа сообщила, что около 30 торговых сетей в 25 российских регионах введут ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Торговые сети добровольно приняли на себя соответствующие обязательства. Среди социально значимых товаров упоминаются мясо птицы, куриная колбаса, куриные яйца.