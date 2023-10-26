Москва, 26 октября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России предложило установить на полгода запрет на вывоз из страны отдельных видов мяса птицы, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов.

Александр Кряжев/РИА Новости

«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило существенный рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы, на текущий момент этот рост за год составил 25,3%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который в режиме видеоконференции вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым вышел на связь, находясь на предприятии по разведению кур.

ФАС 23 августа сообщила, что около 30 торговых сетей в 25 российских регионах введут ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Торговые сети добровольно приняли на себя соответствующие обязательства. Среди социально значимых товаров упоминаются мясо птицы, куриная колбаса, куриные яйца.