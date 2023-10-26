Москва, 26 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Пешеходный мост через канал имени Москвы на северо-западе российской столицы будет капитально отремонтирован. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, для проведения ремонта движение по мосту перекроют до конца текущего года.

(сс) Timin Ilya Канал имени Москвы

По словам Бирюкова, пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза» ни разу капитально не ремонтировался с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году. Мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. С его помощью жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.

«В рамках проекта восстановим конструкции металлического пролетного строения», — рассказал заместитель мэра Москвы. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют железобетонные опоры сооружения, замелят заменим конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение. Также на мосту будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Петр Бирюков подчеркнул, что «содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования». «При необходимости, — отметил заместитель мэра столицы России, — принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта».

Завершить работы на мосту «Тушинский у 7-го шлюза» планируется до конца этого года.