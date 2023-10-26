Москва, 26 октября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Как показывает практика с обменом военнопленными, платформа для переговоров России и Украины существует, но для открытого диалога нужна политическая воля Киева. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Александр Кряжев/РИА Новости

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия и Украина проводят закулисные переговоры об обмене пленными, а также проходе судов из черноморских портов. Посредниками в переговорах выступают Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ватикан и Международный комитет Красного Креста. По данным издания, обмен пленными в основном происходит на северо-востоке Украины, в Сумской области.

Политолог Денисов напомнил, что обмен между Москвой и Киевом происходит почти каждый месяц и такие процессы, естественно, требуют соблюдения договорённостей и ведения диалога.

«Парадокс нынешней ситуации в том, что, с одной стороны, мы слышим публичную популистскую риторику Киева, что переговоры невозможны. С другой стороны, знаем, что с самого начала переговоры идут, по тем же пленным. Значит, руководство Украины лукавит про отсутствие предпосылок к переговорам. Значит, можно сказать, что платформа для переговоров существует», — поделился Денисов.

Он напомнил, что возможности для переговоров существовали всегда и президент России Владимир Путин никогда от диалога не отказывался. Но руководитель киевского режима Владимир Зеленский лично законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. И, видимо, как заметил политолог, запрет подразумевал лишь публичный диалог.

«В том и пикантность ситуации, что украинская правовая база постоянно меняется. И для возобновления переговоров нужна лишь политическая воля со стороны Киева», — отметил политолог.

Он также пояснил, что для разных поводов для переговоров существует отдельная специфика. И мировая практика показывает, что если речь идёт про обмен пленных, то процесс проходит исключительно за закрытыми дверями, в режиме секретности и без анонсирования. А потому, по словам Денисова, нет ничего удивительного в соблюдении режима секретности данных переговоров Москвы и Киева.

Подобной точки зрения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин. По его мнению, американское издание большое внимание придало довольно стандартному и нормальному гуманитарному процессу.

«В этом нет закулисных тайн. Это гуманная акция. К тому же мы не находимся в состоянии войны, нет. Мы действуем в рамках специальной военной операции, где другие правовые положения», — поделился Подберёзкин.

Также, по его мнению, нет ничего удивительного в разрешении прохода некоторых судов в Чёрном море, которые в первую очередь связанны с гуманитарными миссиями. Подберёзкин подчеркнул, что российский флот внимательно контролирует эти процессы.

Однако военный эксперт не согласился, что появились предпосылки к мирным переговорам. Подберёзкин отметил, что в среде украинского руководства действительно возникают мысли о возможности возобновления диалога с Москвой. Но, по мнению эксперта, они преследуют не мирные цели.

«Украина может имитировать переговоры, чтобы вернуть себе силы и возобновить ресурсы на продолжение боевых действий. США будут этому способствовать, чтобы также иметь возможность снова начать поставлять новое оружие. ВСУ сейчас сыпятся, поэтому от них может идти такой посыл», — указал военный эксперт.

Поэтому, по его мнению, даже если начнутся переговоры между Россией и Украиной, то это не будет означать полного прекращения огня, пока киевский режим продолжает оставаться угрозой для российских территорий.

Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин ранее утверждал, что Киев демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными. Он добавил, что переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень непростых и затруднительных условиях.