Москва, 26 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о том, что приход нового спикера палаты представителей США не повлияет на политику этого государства.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Нет, не думаю», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, представитель Республиканской партии 51-летний Майк Джонсон стал новым спикером палаты представителей Конгресса США. Должность политик получил лишь с четвёртой попытки, набрав необходимые 220 голосов. Смена руководства в палате представителей произошла через три недели после свержения Кевина Маккарти.

О Джонсоне известно, что он является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. В нижней палате Конгресса США Джонсон представляет штат Луизиана. До своей политической карьеры он около 20 лет занимался конституционным правом. Отмечается, что Джонсон голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, выступал с антиукраинскими заявлениями.

Американист Павел Шариков высказал мнение о том, что нельзя исключать, что новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сможет использовать разные процедурные формы для того, чтобы тормозить или откладывать инициативы, направленные в числе прочего на оказание помощи киевскому режиму.