Москва, 26 октября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. ВТБ запустил денежные переводы в семь государств с выдачей наличными, открывать банковский счёт не потребуется. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в банке.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Отмечается, что ВТБ запускает новый сервис трансграничных переводов с выдачей наличными, розничные клиенты смогут отправить денежные средства в семь государств, перевод будет проходить мгновенно в валюте страны получателя. При этом забрать деньги можно будет в одном из пунктов обслуживания, при этом не потребуется открывать банковский счёт, до конца 2023 года ВТБ планирует увеличить число государств-партнеров до 20, уточнил источник.

Уточняется, что на первом этапе можно перевести денежные средства в Абхазию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию, Монголию. Перевод можно провести через приложение ВТБ на смартфоне с системой Android или через веб-версию «ВТБ онлайн».

Отмечается, что при этом нужно будет указать государство и ФИО получателя, после отправки переводу будет присвоен спецномер, который должен будет сообщить получатель.

«Сообщив этот номер и показав паспорт, можно будет забрать деньги в любом пункте обслуживания страны получателя», — уточнил собеседник, добавив, что максимальная сумма одной операции составляет 350 тыс. рублей, но не более 500 тыс. рублей в месяц, комиссия составит 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей).

Как передавало ИА Регнум, замглавы ФНС Юлия Шепелева заявила, что граждане России стали активнее открывать банковские счета в зарубежных банках. По словам Шепелевой, число таких счетов выросло до 30% по сравнению с 2020 годом. Она заявила, что страна продолжает международное сотрудничество и обменивается налоговой информацией с зарубежными странами. Однако Шепелева отметила, что есть сложности с некоторыми недружественными юрисдикциями. Так, по её словам, взаимодействие с Россией прекратили США, Швейцария, Канада, Латвия, Великобритания. При этом существенно активизировался обмен с дружественными государствами.

Ранее Газпромбанк и ДОМ.РФ реализовали первую в России сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля. Объём ипотечных облигаций составляет 29,8 млрд рублей. Бумаги обеспечены портфелем «зелёных» и социальных жилищных кредитов, выданных Газпромбанком и поручительством ДОМ.РФ. Такой выпуск на российском рынке происходит впервые.