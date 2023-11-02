Москва, 2 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Урожайность овощей «борщевого набора» выросла в России на 20%. Сбор капусты, лука, свеклы и моркови уже превысил 276 тонн. А сбор картофеля вырос по сравнению с прошлым голом в 1,5 раза — уже выкопано более 700 тысяч тонн корнеплодов, сообщает Минсельхоз.

Рязанские ведомости «Борщевой набор»

Повышать эффективность работы российским аграриям помогает реализация национального проекта «Производительность труда» Благодаря нему предприятия агропромышленного комплекса внедряют инструменты бережливого производства и улучшают условия труда рабочих.

Как сообщили ИА Регнум в Федеральном центре компетенций (ФЦК), в рамках нацпроекта адресную поддержку получают 419 сельскохозяйственных компаний. По итогам 2021 года их суммарная выручка составила 1,2 трлн рублей. В настоящий момент пилотные проекты реализованы на 206 предприятиях. Прирост добавленной стоимости на этих предприятиях составил 35,3 млрд рублей, а средний прирост производительности труда — 23%.

Получив высокие результаты от совместной работы с экспертами ФЦК, предприятия уже самостоятельно активно интегрируют инструменты и методики бережливого производства в процессы других комплексов и подразделений.

Впечатляющих результатов в этом вопросе добился подмосковный агрохолдинг «ЭКО-культура» — ведущий российский производитель тепличных овощей. Предприятие на 28 млн рублей в месяц увеличило выручку в распределительном центре производственной площадки тепличного комплекса «Подмосковье» — там выращивают экологически чистые томаты и листовые салаты объемом более 17 тысяч тонн овощей в год.

Три месяца применения методик ФЦК под руководством специалистов Проектного офиса агрохолдинга помогли рабочей группе комплекса на треть сократить время протекания процесса на участке автоматической фасовки и на 21% увеличить общую эффективность работы линии. Этому способствовали грамотная организация хранения материалов, выделение транзитной зоны готовой продукции для снижения логистических потерь, разработка стандартов рабочих мест и переналадки оборудования.

«Участвуя в проекте с ФЦК по увеличению производительности труда, мы преследовали одну цель — внедрить в распределительном центре новое сортировочное оборудование и за счет этого увеличить объем сортированной продукции. По результатам работы мы не только достигли поставленных целей, нам удалось существенно увеличить производительность работы овощеводов, оптимизировать внутреннюю логистику. Все новые проекты, которые мы начинаем на комбинате, мы реализуем, используя инструменты бережливого производства», — подчеркнул генеральный директор «ЭКО-культуры» Сергей Столяров.

Значительных результатов удалось добиться и компании «Алма Продакшн», чьи яблоки с 2008 года можно купить в крупных торговых сетях страны. На протяжении полугода эксперты Регионального центра компетенций внедряли инструменты бережливого производства при сортировке и упаковке яблок на линии «Флоу-пак».

Благодаря этому время этих процессов снизилось на семь часов, а незавершенное производство сократилось на 940 килограммов. При этом выработка — количество продукции, которую выпускает сотрудник за смену — увеличилась более чем в два раза, с 228 килограммов до 471 килограмма. Теперь работники готовы применить свои опыт и навыки на других производственных участках, чтобы тратить на привычные процессы меньше времени и сил.

Сайт компании «Алма Продакшн»

«Наши работники стали творчески подходить к решению проблем, проявлять больше инициативы и заинтересованности», — отметил в разговоре с ИА Регнум генеральный директор компании «Алма Продакшн» Дмитрий Бобков.

Воронежское садоводческое предприятие «Остогожсксадпитомник» всего за полгода провело оптимизацию процесса сбора яблок с помощью нацпроекта. В результате выработка на предприятии выросла на 46%. Внедрение системы планирования и оперативного контроля работы бригад решило проблему отсутствия критериев сбора урожая. Благодаря нововведениям незавершенное производство сократилось на 16,6%. К тому же на 30,5% сократилось время сбора урожая.

Предприятию удалось обновить карту садов и систему планирования проведения уборочных и других работ, организовать систему обозначения кварталов. Необходимость в этом возникала исходя из того, что жизненный цикл яблоневого сада составляет от 15 до 25 лет, и в зависимости от технологии высадки деревья требуют обновления.

«Основная цель предприятия направлена на получение стабильного результата, повышение качества производимой продукции, что в конечном итоге позволяет увеличивать объем производства, производить техническое перевооружение, повышать уровень заработной платы, а также дает возможность участвовать в мероприятиях социального характера», — подчеркнул руководитель Евгений Гапоненко.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда к этому же периоду должен превысить 20%.

Для этого на предприятиях по нацпроекту специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных Центров компетенций внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство.

В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — это обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля. Благодаря нацпроекту мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растет оплата труда рабочих.