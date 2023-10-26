Москва, 26 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. У москвички случился эпилептический приступ после того, как она стала жертвой мошенников. Женщина, страдающая неврологическим заболеванием, была госпитализирована. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В полицию 23 октября обратилась ученица 11-го класса одной из московских школ. 17-летняя девочка рассказала оперативникам, что днём ранее её 36-летняя мама по имени Надежда разместила объявление о продаже вещей на сервисе «Авито». В тот же день с ней связались потенциальная покупательница. Женщина объяснила, что по какой-то причине не может перевести деньги за покупку, но если продавец перейдёт по ссылке и заполнит данные карты, то деньги за товар поступят сразу на карту. Надежда согласилась на условия покупателя, перешла по ссылке, которую прислали ей на электронную почту, и заполнила данные своей карты. Но вместо пополнения баланса увидела сообщения от банка о списании денег со своего счёта.

«С карты потерпевшей произошло списание денежных средств в размере 11 000 рублей, получатель денежных средств устанавливается. После произошедшего у 36-летней женщины произошёл эпилептический приступ, она была госпитализирована в неврологический центр», — рассказал собеседник агентства.

17-летняя дочь Надежды рассказала правоохранителям, что маме нельзя сильно нервничать из-за хронического заболевания. Ситуация с обманом спровоцировала эпилептический приступ.

После выписки из больницы женщина собирается прийти в полицию самостоятельно.