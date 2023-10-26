В ЦАХАЛ объяснили необходимость танкового рейда в секторе Газа
В ЦАХАЛ объяснили необходимость танкового рейда подготовкой наземных операций
Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Танковый рейд в секторе Газа был необходим для подготовки возможных наземных операций. Об этом 26 октября заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер телеканалу CNN.
«Это была чёткая операция по зачистке, направленная на создание лучших условий для наземных операций, если их когда-то удастся провести», — сказал Лернер.
Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что в ходе операции израильские солдаты обнаружили и нанесли удар по многочисленным боевикам ХАМАС, объектам инфраструктуры и пунктам запуска противотанковых ракет, а также подготовили поле боя.
Ранее американский портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, так как скептически оценивает планы военных. По данным источников, он готов дать больше времени на переговоры об освобождении заложников и на подготовку ЦАХАЛ к боевым действиям.
Глава израильского Генштаба Герци Халеви 24 октября заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, ожидается решение на политическом уровне о форме её проведения и времени её начала.