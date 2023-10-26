Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Танковый рейд в секторе Газа был необходим для подготовки возможных наземных операций. Об этом 26 октября заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер телеканалу CNN.

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«Это была чёткая операция по зачистке, направленная на создание лучших условий для наземных операций, если их когда-то удастся провести», — сказал Лернер.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что в ходе операции израильские солдаты обнаружили и нанесли удар по многочисленным боевикам ХАМАС, объектам инфраструктуры и пунктам запуска противотанковых ракет, а также подготовили поле боя.

Ранее американский портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, так как скептически оценивает планы военных. По данным источников, он готов дать больше времени на переговоры об освобождении заложников и на подготовку ЦАХАЛ к боевым действиям.

Глава израильского Генштаба Герци Халеви 24 октября заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, ожидается решение на политическом уровне о форме её проведения и времени её начала.