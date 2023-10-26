Минск, 26 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Москва вынуждена прибегать к «компенсирующим мерам» в ответ на размещение Вашингтоном ядерного оружия в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в результате западной политики в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя в том числе выход Соединённых Штатов из целого ряда договоров по безопасности.

«Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий», — сказал министр на Международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в Минске.

Глава МИД РФ добавил, что это имеет «крайне дестабилизирующий заряд», возрастание угроз со стороны Североатлантического альянса вынуждает Россию прибегать к компенсирующим мерам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 октября комиссия при Конгрессе США опубликовала доклад с призывом укрепить обороноспособность страны. Согласно документу, США должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя слишком много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер призвал США пересмотреть свою ядерную политику. По его мнению, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд. Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.