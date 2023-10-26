Вашингтон, 26 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Внешнеполитические ведомства США, Южной Кореи и Японии выступили с совместным заявлением о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР. Конкретных примеров распространённое 25 октября заявление не содержит.

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Южной Кореи и Японии Пак Чин и Ёко Камикава утверждают, что часть оружейных поставок уже осуществлена. Они решительно осудили «поставки военного снаряжения и боеприпасов», которые Россия якобы будет использовать против Украины.

Главы дипломатических ведомств заверили, что вместе с международным сообществом продолжат работать над «разоблачением попыток России приобрести военное снаряжение у КНДР». Они также выразили поддержку киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.

При этом власти КНДР опровергли сообщения США о «поставках» вооружений в Россию и заявили, что таким образом Вашингтон пытается подорвать имидж Пхеньяна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 октября назвал бездоказательными заявления разведки Великобритании о поставках России вооружений из КНДР. Представитель Кремля подчеркнул, что эти утверждения ни на чём не основаны.

Глава российского МИД Сергей Лавров 20 октября заявил, что утверждения США о предоставлении Пхеньяном военной помощи Москве являются слухами. В сентябре представитель Кремля Песков сообщал журналистам, что Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам прошедших переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе о военно-техническом сотрудничестве.