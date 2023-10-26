Варшава, 26 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Суд в Польше во второй инстанции окончательно отменил решение о наложении штрафов на «Газпром» и его европейских партнёров по возведению «Северного потока — 2». Об этом сообщает издание Puls Biznesu.

Петр Ковалев/ТАСС

«Апелляционный суд отменил решение президента UOKiK о штрафе для «Газпрома» и его пяти партнёров по строительству «Северного потока — 2», — говорится в материале.

Отмечается, что это решение положило конец продолжающемуся за закрытыми дверями судебному процессу, в рамках которого российская компания боролась с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK.

Издание пояснило, что вердикт суда является окончательным, это значит, что решение главы UOKiK не имеет юридической силы.

По словам официального представителя регулятора Малгожаты Целох, ведомство изучит возможность дальнейших юридических шагов, несмотря на то, что решение принял суд последней инстанции.

Она отметила, что UOKiK ожидает письменного обоснования этого решения и после ознакомления с ним примет решение о дальнейших юридических шагах.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на компанию «Газпром» в рамках дела «Северного потока — 2» штраф в размере почти $7,6 млрд. «Газпром» оштрафован на 29 млрд злотых, а пять его партнёров по строительству газопровода — на более чем 234 млн злотых, так как они объединились для финансирования проекта без согласия UOKiK. Партнёры «Газпрома» — это компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Штрафы являются максимальными по законам Польши и составляют 10% годового оборота компаний.

Польский антимонопольный регулятор в августе 2020 года также наказал российскую компанию «Газпром» за «Северный поток — 2». Как сообщается на сайте Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши, на компанию был наложен максимально возможный штраф, предусмотренный польским законодательством, — €50 млн. Как отмечалось в сообщении, поводом для этого стал «отказ «Газпрома» сотрудничать в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода Nord Stream 2. Регулятор указал, что российская компания отказалась выдать запрошенные польской стороной документы.