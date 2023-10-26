Ереван, 26 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию для участия в международной конференции в день, когда в Бишкеке проходит Совет глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийский межправительственный совет.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, 26 октября он примет участие в международной конференции «Шелковый путь», говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Уточняется, что в рамках визита также запланирована его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета и Совет глав правительств Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) проходят в Киргизии 26 октября. Россию на них представляет премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран — членов ШОС в расширенном составе, отметил, что страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества сообща могут противостоять санкциям Запада и политике протекционизма. Общая приоритетная задача — обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам, надёжно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру, вместе мы способны с этим справиться, подчеркнул он.